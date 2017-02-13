В Киеве завтра без осадков, днем до +1°

19:00, 13 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 14 февраля в столице без осадков.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -3°. Ветер западный и северо-западный, до 7.5 м/с. 

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Солнце в столице взойдет в 07:12, а зайдет в 17:12. 

Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 февраля, на востоке Украины пройдет снег. Ночью по Украине до -5°. 

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