Завтра на востоке Украины пройдет снег, ночью по стране до -5° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 февраля, на востоке Украины пройдет снег. Ночью по Украине до -5°.

Завтра на востоке Украины пройдет снег / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью -3°, днем +1°. Ветер западный и северо-западный, до 7.5 м/с.

Во Львове 14 февраля переменная облачность, ночью -5°, днем -3°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Читайте также На Тернопольщине замерз самый большой равнинный водопад Украины (фото, видео)

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью -4°, днем -2°. Ветер западный и северо-западный, до 5.3 м/с.

В Виннице во вторник переменная облачность. Температура ночью -4°, днем -3°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью -4°, днем -1°, ветер западный и северо-западный, до 7.3 м/с.

В Харькове во вторник пройдет снег, температура ночью -2°, днем 0°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

В Днепре завтра снегопад. Температура ночью -5°, днем -3°. Ветер западный и северо-западный, свежий.

В Симферополе без осадков. Температура ночью -5°, днем -3°. Ветер переменный, до 6.1 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -6°, днем -2°. Ветер западный и северо-западный, до 7.3 м/с.

В Краматорске во вторник пройдет снег, температура ночью -4°, днем -3°, ветер переменный, свежий.

В Северодонецке завтра ожидается снегопад. Температура ночью -4°, днем -3°. Ветер западный и юго-западный, до 6.5 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.