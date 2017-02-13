В понедельник, 13 февраля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 9 километрах на северо-запад от населенного пункта Лабухан-Кананга. Очаг землетрясения залегал на глубине 215 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, по информации правительства Филиппин, в результате мощного землетрясения, которое произошло 10 февраля, погибли не менее 8 человек.