В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2

16:02, 13 февраля 2017
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В понедельник, 13 февраля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Flickr, Matt Katzenberger
В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 9 километрах на северо-запад от населенного пункта Лабухан-Кананга. Очаг землетрясения залегал на глубине 215 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, по информации правительства Филиппин, в результате мощного землетрясения, которое произошло 10 февраля, погибли не менее 8 человек. 

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