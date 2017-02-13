Спасатели предупреждают о гололеде в Украине
Сейчас на улицах Украины наблюдается гололедица.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) призывает граждан соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице.
На Тернопольщине замерз самый большой равнинный водопад Украины (видео)
В частности, водителям стоит помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства.
Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.
Напомним, 13 февраля в Украине практически без осадков. На западе до -7°.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+24°... +11°
-
Днепр+23°... +9°
-
Донецк+20°... +6°
-
Житомир+24°... +10°
-
Запорожье+22°... +10°
-
Ивано-Франковск+27°... +12°
-
Киев+22°... +12°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+20°... +7°
-
Луцк+26°... +12°
-
Львов+26°... +14°
-
Николаев+25°... +10°
-
Одесса+27°... +12°
-
Полтава+20°... +11°
-
Ровно+26°... +11°
-
Симферополь+25°... +9°
-
Сумы+19°... +8°
-
Тернополь+25°... +12°
-
Харьков+18°... +9°
-
Херсон+25°... +10°
-
Хмельницкий+24°... +12°
-
Черкассы+22°... +11°
-
Чернигов+22°... +10°
-
Черновцы+28°... +14°
Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +31 °
Влажность: 88 %
Давление: 757 мм
Ветер: 2.1 м/с
Вероятность осадков: 62 %
Восход: 05:45
Закат 20:29
Фаза луны:
Лента новостей