Спасатели предупреждают о гололеде в Украине

14:29, 13 февраля 2017
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Сейчас на улицах Украины наблюдается гололедица.

Фото УНИАН
Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах / УНИАН

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) призывает граждан соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице.

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В частности, водителям стоит помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства.

Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

Напомним, 13 февраля в Украине практически без осадков. На западе до -7°.

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