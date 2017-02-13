На Тернопольщине замерз самый большой равнинный водопад Украины (фото, видео)

13:16, 13 февраля 2017
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В Тернопольской области замерз крупнейший равнинный водопад Украины - Червоногородский (Джуринский).

ТСН
Водопад Джуринский / ТСН

Ледяная корка покрыла почти весь водопад, высота которого достигает 16 метров, говорится в сюжете ТСН.

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Вода, которая сбегала с большой скоростью, в мгновение замерла в причудливых формах, хотя мощный поток редко замерзает. Мороз образовал причудливые сосульки и наросты из обледеневшего снега.

Однако незначительное потепление, которое прогнозируют синоптики, разрушит всю красоту за считанные часы.

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