На популярных украинских маршрутах местами пройдет снег, на западе температура до -7°
Сегодня и завтра на автодорогах Украины местами пройдет снег. На западе температура до -7°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса практически без осадков. Температура -6°… -2°. Завтра на этом маршруте температура до -3°, местами пройдет снег.
Погода на неделю: в Украине практически без осадков, ближе к выходным ожидается потепление (карта)
На трассе Киев – Ужгород практически без осадков, температура в дороге -7° …+2°. Во вторник на этом маршруте переменная облачность, температура до -4°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до -5°, местами пройдет снег. Завтра на данном маршруте снегопад, температура до -4°.
В направлении Харькова практически без осадков. Температура в дороге до -5°. 14 февраля на этом направлении пройдет снег, температура - 1°… +1°.
По маршруту Киев – Черновцы небольшая облачность, в Киевской области снегопад, -7° … -5°. По данному направлению во вторник без осадков, температура до -3°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+24°... +11°
-
Днепр+23°... +9°
-
Донецк+20°... +6°
-
Житомир+24°... +10°
-
Запорожье+22°... +10°
-
Ивано-Франковск+27°... +12°
-
Киев+22°... +12°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+20°... +7°
-
Луцк+26°... +12°
-
Львов+26°... +14°
-
Николаев+25°... +10°
-
Одесса+27°... +12°
-
Полтава+20°... +11°
-
Ровно+26°... +11°
-
Симферополь+25°... +9°
-
Сумы+19°... +8°
-
Тернополь+25°... +12°
-
Харьков+18°... +9°
-
Херсон+25°... +10°
-
Хмельницкий+24°... +12°
-
Черкассы+22°... +11°
-
Чернигов+22°... +10°
-
Черновцы+28°... +14°