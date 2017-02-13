На популярных украинских маршрутах местами пройдет снег, на западе температура до -7°

13:00, 13 февраля 2017
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Сегодня и завтра на автодорогах Украины местами пройдет снег. На западе температура до -7°.

На автодорогах Украины местами пройдет снег / УНИАН
На автодорогах Украины местами пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса практически без осадков. Температура -6°… -2°. Завтра на этом маршруте температура до -3°, местами пройдет снег.

Погода на неделю: в Украине практически без осадков, ближе к выходным ожидается потепление (карта)

На трассе Киев – Ужгород практически без осадков, температура в дороге -7° …+2°. Во вторник на этом маршруте переменная облачность, температура до -4°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до -5°, местами пройдет снег. Завтра на данном маршруте снегопад, температура до -4°.

В направлении Харькова практически без осадков. Температура в дороге до -5°. 14 февраля на этом направлении пройдет снег, температура -            1°… +1°.

По маршруту Киев – Черновцы небольшая облачность, в Киевской области снегопад, -7° … -5°. По данному направлению во вторник без осадков, температура до -3°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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