В Австралии из-за масштабных лесных пожаров проводят эвакуацию

Местные власти приняли решение эвакуировать жителей нескольких районов австралийского штата Новый Южный Уэльс из-за лесных пожаров.

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Более 2 тысяч пожарных борются с 86 пожарами по всему штату, 38 из которых вышли из-под контроля, передает Al Jazeera.

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В некоторых районах температура превысила рекордные показатели. Некоторые чиновники уже считают, что сложившаяся ситуация хуже так называемой "Черной субботы" 2009 года, когда от пожаров погибли 173 человека.

По неподтвержденной информации, пожары уничтожили некоторые дома, фермы и автомобили. Несколько предприятий были вынуждены приостановить производство.

Двум людям предъявили обвинения в поджоге.

Напомним, не спадающая уже более двух недель жара в центре и на востоке австралийского континента привела к появлению нового цвета на картах метеорологов этого государства: районы с температурой выше 40 градусов Цельсия в прогнозе на 11 февраля выделены фиолетовым.