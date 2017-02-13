В результате землетрясения на Филиппинах погибли восемь человек

По информации правительства Филиппин, в результате мощного землетрясения, которое произошло 10 февраля, погибли не менее 8 человек.

Последствия землетрясения на Филиппинах / Reuters

Также ранены более 200 человек. Землетрясение разрушило около 1000 домов и повредило аэропорт. Кроме того, в некоторых районах было отключено электричество, сообщает Fox News со ссылкой на AP.

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По словам местных жителей, подземные толчки были настолько сильными, что невозможно было подняться, чтобы выбежать из дома.

Чиновники призывают инженеров-добровольцев проверить прочность и надежность поврежденных зданий, чтобы избежать увеличения повреждений.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,7 баллов произошло вблизи острова Минданао на Филиппинах в пятницу, 10 февраля.