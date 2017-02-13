Погода на неделю: в Украине практически без осадков, ближе к выходным ожидается потепление (карта)
На этой неделе в Украине практически без осадков. На выходных на юге потеплеет до +6°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине практически без осадков. Холоднее всего будет на западе - до -7°. В восточных областях температура до -4°. В центре страны днем столбик термометра опустится до -6°. На севере днем до -5°, в южных регионах до -2°.
Во вторник, 14 февраля, на северо-востоке страны пройдет снег. Днем на севере страны потеплеет до +2°.
В среду, 15 февраля, в большинстве регионов сохранится холодная погода, на востоке и в Крыму пройдет снег. В Черниговской области ночью столбик термометра опустится до -13°. Днем на юге до +4°.
В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране -20°...-3°, днем на востоке до -7°.
В пятницу на западе и севере пройдет снег. На западе температура днем до +7°, в остальных регионах -7°...+3°.
18 и 19 февраля в Украине местами ожидаются осадки. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до -4°, на остальной территории -4°...0°. Днем температура по стране +2°...+5°. В воскресенье ночью на востоке до -4°, днем в Украине +2°...+6°.
Народный прогноз
13 февраля - Никита Новгородский. Если днем иней - снег еще долго не выпадет. 14 февраля - День Трифона. Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.
В Украине сегодня практически без осадков, на западе днем до -7° (карта)
15 февраля - Сретение. В этот день зима встречается с весной. Какая погода на Сретение, такой будет и весна. 16 февраля - день Семена и Анны. Снег в этот день предвещает дождливое лето.
17 февраля - день Николая Зимнего. Наступают Николаевские морозы.
18 февраля - день памяти мученицы Агафии. В этот день животные подсказывали погоду. Свинья солому в берлогу носит - к сильному холоду, метели. 19 февраля - Вукола Смирнского. Морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+23°... +9°
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Донецк+20°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +12°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+20°... +11°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+19°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+22°... +10°
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Черновцы+28°... +14°