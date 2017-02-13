Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

Сегодня, 13 февраля, на дорогах Киева ожидается гололедица.

В Киеве на дорогах гололедица / УНИАН

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"13 февраля в Киеве облачно. Временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

В КГГА обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Напомним, 13 февраля в Украине практически без осадков. На западе до -7°.