В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -5°

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 13 февраля, в столице пройдет снег.

В Киеве днем до -5° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -5°, вечером - до -7°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.5 м/с.

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Солнце в столице взошло в 07:14, а зайдет в 17:11.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля в Украине практически без осадков. На западе до -7°.

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