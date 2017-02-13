В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -5°
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 13 февраля, в столице пройдет снег.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -5°, вечером - до -7°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.5 м/с.
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Солнце в столице взошло в 07:14, а зайдет в 17:11.
Как сообщал УНИАН, 13 февраля в Украине практически без осадков. На западе до -7°.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+23°... +9°
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Донецк+20°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +12°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+20°... +11°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+19°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+22°... +10°
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Черновцы+28°... +14°
Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +31 °
Влажность: 88 %
Давление: 757 мм
Ветер: 2.1 м/с
Вероятность осадков: 62 %
Восход: 05:45
Закат 20:29
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