В Украине сегодня практически без осадков, на западе днем до -7° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 13 февраля в Украине практически без осадков. На западе до -7°.

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В Киеве сегодня пройдет снег, днем -5°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.7 м/с.

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Во Львове 13 февраля переменная облачность, днем -6°. Ветер восточный, слабый.

В Луцке без сегодня без осадков. Температура воздуха -6°. Ветер восточный, до 4.9 м/с.

В Виннице в понедельник переменная облачность. Температура днем -6°. Ветер восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура -1°, ветер северо-восточный, до 7.3 м/с.

Прогноз на 13 февраля / УНИАН

В Харькове в понедельник без осадков, температура днем -4°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура -4°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Симферополе без осадков. Температура днем -2°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.8 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем -2°. Ветер северо-восточный, до 7.6 м/с.

В Краматорске в понедельник без осадков, температура -6°, ветер северо-восточный, легкий.

В Северодонецке сегодня пройдет снег. Температура днем -6°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.5 м/с.

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