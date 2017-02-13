В Украине сегодня практически без осадков, на западе днем до -7° (карта)

08:09, 13 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 13 февраля в Украине практически без осадков. На западе до -7°.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В Киеве сегодня пройдет снег, днем -5°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.7 м/с. 

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Во Львове 13 февраля переменная облачность, днем -6°. Ветер восточный, слабый. 

В Луцке без сегодня без осадков. Температура воздуха -6°. Ветер восточный, до 4.9 м/с. 

В Виннице в понедельник переменная облачность. Температура днем -6°. Ветер восточный, слабый. 

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура -1°, ветер северо-восточный, до 7.3 м/с. 

УНИАН
Прогноз на 13 февраля / УНИАН

В Харькове в понедельник без осадков, температура днем -4°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый. 

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура -4°. Ветер северный и северо-восточный, слабый. 

В Симферополе без осадков. Температура днем -2°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.8 м/с. 

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем -2°. Ветер северо-восточный, до 7.6 м/с. 

В Краматорске в понедельник без осадков, температура -6°, ветер северо-восточный, легкий. 

В Северодонецке сегодня пройдет снег. Температура днем -6°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.5 м/с. 

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