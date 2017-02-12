В горах северной Италии при сходе лавины погиб горнолыжник

Один человек погиб в результате схода мощной снежной лавины в горах на севере Италии в провинции Кунео близ границы с Францией.

Лавина накрыла сразу пятерых лыжников / zak.depo.ua

Большая масса снега сошла во второй половине дня с гор близ местечка Бергемолетто, где находится горнолыжная трасса для опытных спортсменов. Об этом сообщили местные СМИ, передает РИА Новости.

Лавина накрыла сразу пятерых лыжников, однако четверым из них вскоре удалось самостоятельно освободится из снежного плена.

Именно они и начали поиски пятого члена группы — 41-летнего Альберто Таллоне м вскоре обнаружили его тело. Судя по всему, мужчина погиб сразу от полученных травм, несовместимых с жизнью. Вскоре на место происшествия прибыли на вертолете врачи, а также спасатели.

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Местность близ Бергемолетто давно известна как лавиноопасная. В марте 1755 года лавина погребла там под многометровым слоем снега около 30 человек, 22 из которых погибли. Именно тогда трех женщин удалось извлечь живыми из-под снежных завалов спустя 37 дней после схода лавины.

В январе в горном массиве Гран-Сассо в центральной Италии в результате схода снежной лавины погибли 29 человек, находившихся в отеле Rigopiano близ городка Фариндола.