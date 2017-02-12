В Киеве в воскресенье без существенных осадков, на дорогах гололедица

11:02, 12 февраля 2017
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Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура в Киеве 3-5° мороза.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В Киеве сегодня, 12 февраля, без существенных осадков, на дорогах гололедица. 

В Украине синоптики прогнозируют повышение температуры в воскресенье

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура в Киеве 3-5° мороза.

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