В Киеве в воскресенье без существенных осадков, на дорогах гололедица

Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура в Киеве 3-5° мороза.

Иллюстрация REUTERS

В Киеве сегодня, 12 февраля, без существенных осадков, на дорогах гололедица.

Читайте также В Украине синоптики прогнозируют повышение температуры в воскресенье

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура в Киеве 3-5° мороза.