В Украине синоптики прогнозируют повышение температуры в воскресенье

В Укргидрометцентре обещают повышение температуры до 3-5 градусов мороза.

Средняя температура 13 февраля прогнозируется на уровне 3-5 градусов / Фото: УНИАН

Украинский гидрометцентр прогнозирует на завтра, 12 февраля, в стране повышение температуры до 3-5 градусов мороза днем и минус 7-9 градусов ночью.

Как сообщается на сайте центра, скорость ветра в этот день составит 5-10 м/сек. При этом существенных осадков не прогнозируется.

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Согласно сообщению, в Киеве температура воздуха 12 февраля будет колебаться в пределах 3-5 градусов ниже нуля. Несколько теплее (минус 1-3 градуса), чем на остальной территории Украины, в Николаевской и Одесской областях.

По данным Укргидрометцентра, средняя температура 13 февраля прогнозируется на уровне 3-5 градусов ниже нуля с возможным потеплением до плюс 1 градуса 14 февраля.

Напомним, в Харьковской обл. из-за морозов отменены занятия в 74 школах. Дети выйдут на учебу, когда потеплеет. Открыто 384 пункты обогрева в области. Городская власть сообщает, что там не хватает еды и теплой одежды. За последние 4 дня в больницу обратились 8 человек с обморожениями, 2 госпитализированы