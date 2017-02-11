В Киеве в первой половине дня ожидается сильный туман, местами гололедица

11 февраля в столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, температура днем 4-6° мороза.

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По прогнозу Украинского гидрометцентра, в первой половине дня 11 февраля в столице ожидается туман, видимость 200-500 м.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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"В связи с этим управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными на дорогах города", - говорится в сообщении.

Как прогнозируют синоптики, 11 февраля в столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура днем 4-6° мороза.