В Киеве в первой половине дня ожидается сильный туман, местами гололедица

09:55, 11 февраля 2017
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11 февраля в столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, температура днем 4-6° мороза.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в первой половине дня 11 февраля в столице ожидается туман, видимость 200-500 м.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

"В связи с этим управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными на дорогах города", - говорится в сообщении.

Как прогнозируют синоптики, 11 февраля в столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура днем 4-6° мороза.

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