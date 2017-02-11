Мощное землетрясение всколыхнуло Филиппины, есть погибшие

04:16, 11 февраля 2017
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Землетрясение магнитудой 6,7 баллов произошло вблизи острова Минданао на Филиппинах в пятницу, 10 февраля.

REUTERS
Последствия землетрясения / REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

Землетрясение произошло на глубине 10 км примерно в 13 км к востоку от города Суригао. Издание сообщает о четырех погибших и более ста травмированных в результате стихии.

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REUTERS
Последствия землетрясения / REUTERS

Тихоокеанский центр цунами Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщил на своем сайте, что в результате землетрясения на Филиппинах нет никакой угрозы цунами.

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По словам руководителя Филиппинского сейсмического агентства Ренато Солидума, сегодняшнее землетрясение стало самым сильным с 1879 года. Также он добавил, что после землетрясения было зафиксировано 86 повторных толчков, которые продолжатся и в дальнейшем.

Также сообщается о повреждении объектов инфраструктуры. В частности, отсутствует электроснабжение и водоснабжение. Также был закрыт аэропорт города Суригао из-за трещин на взлетно-посадочной полосе.

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