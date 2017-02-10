Жара привела к появлению нового цвета на картах метеорологов Австралии

23:53, 10 февраля 2017
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Не спадающая уже более двух недель жара в центре и на востоке австралийского континента привела к появлению нового цвета на картах метеорологов этого государства: районы с температурой выше 40 градусов Цельсия в прогнозе на 11 февраля выделены фиолетовым.

скриншот видео
Жара сделала карты метеорологов Австралии фиолетовыми / скриншот видео

Как передает Русская служба Би-Би-Си, цвет предполагалось ввести ещё в 2013 году в ответ на тогдашнюю аномальную жару. Однако, как сообщают метеорологи, "тепловой удар" января-февраля этого года побил все рекорды наблюдений.

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В центральных частях страны воздух в субботу прогреется до 50 градусов Цельсия. Все это означает, что треть материка окрасилась в разные оттенки фиолетового.

Некоторые находчивые пользователи соцсетей уже предложили выпустить футболки с дизайном, повторяющим цветную метеокарту на 11 февраля.

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Медики и полиция предупреждают австралийцев о необходимости ограничить физические нагрузки, не проводить слишком много времени на открытом воздухе и не злоупотреблять спиртными и сахаросодержащими напитками.

Также стражи порядка штата Новый Южный Уэльс призвали жителей уделить особое внимание детям и пожилым.

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