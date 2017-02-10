В результате сильного снегопада в Японии почти 1,5 тысячи домов остались без электричества

16:04, 10 февраля 2017
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Не менее 1400 домов в городке Кураеси на западе Японии остались без света из-за мощного снегопада. 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В течение утра в ряде районов Тоттори выпало до 20 см снега. Администрация Кураёси предупредила жителей, что осадки могут продлиться до вечера субботы. В некоторых районах временно отменили занятия в школах. 

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В электросетевой компании Chugoku Electric Power Company сообщили, что причиной отключения электроэнергии стало стало повреждение оборудования из-за снегопада, передает ТАСС.

Из-за непогоды также нарушено движение железнодорожного транспорта. На ряде участков поезда не будут ходить до воскресенья.

Напомним, в результате шторма, который накрыл восточное побережье США,  в Нью-Йорке погиб человек.

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