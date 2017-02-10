Один человек стал жертвой снежного шторма в Нью-Йорке
В результате шторма, который накрыл восточное побережье США, в Нью-Йорке погиб человек.
О трагедии в своем Twitter сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.
Тысячи американцев эвакуированы из штата Луизиана из-за мощного торнадо (видео)
"Мои соболезнования семье консьержа Мигеля Гонсалеса, который погиб, убирая снег", - написал Куомо.
My heart goes out to the family of doorman Miguel Gonzalez who died shoveling this morning. Thanks to all working today to keep NY'ers safe.— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) February 9, 2017
Из-за непогоды в столице штата Нью-Йорк Олбани, крупнейшем городе Пенсильвании Филадельфии, а также в Бостоне (штат Массачусетс) закрыты школы. Не работают они и в самом большом мегаполисе страны Нью-Йорке, где закрылась даже штаб-квартира ООН, сообщает "РИА Новости".
9 февраля в эаропортах были отменены более трех тысяч рейсов.
Самые серьезные неудобства испытывают автомобилисты. На скоростных шоссе одного только штата Нью-Джерси за первую половину дня было зафиксировано более тысячи ДТП.
Напомним, ранее сообщалось, что в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии может выпасть от 20 до 30 сантиметров снега.
Погода в Украине
-
Винница+24°... +11°
-
Днепр+23°... +9°
-
Донецк+20°... +6°
-
Житомир+24°... +10°
-
Запорожье+22°... +10°
-
Ивано-Франковск+27°... +12°
-
Киев+22°... +12°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+20°... +7°
-
Луцк+26°... +12°
-
Львов+26°... +14°
-
Николаев+25°... +10°
-
Одесса+27°... +12°
-
Полтава+20°... +11°
-
Ровно+26°... +11°
-
Симферополь+25°... +9°
-
Сумы+19°... +8°
-
Тернополь+25°... +12°
-
Харьков+18°... +9°
-
Херсон+25°... +10°
-
Хмельницкий+24°... +12°
-
Черкассы+22°... +11°
-
Чернигов+22°... +10°
-
Черновцы+28°... +14°