Один человек стал жертвой снежного шторма в Нью-Йорке

14:29, 10 февраля 2017
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В результате шторма, который накрыл восточное побережье США,  в Нью-Йорке погиб человек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

О трагедии в своем Twitter сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

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"Мои соболезнования семье консьержа Мигеля Гонсалеса, который погиб, убирая снег", - написал Куомо.

Из-за непогоды в столице штата Нью-Йорк Олбани, крупнейшем городе Пенсильвании Филадельфии, а также в Бостоне (штат Массачусетс) закрыты школы. Не работают они и в самом большом мегаполисе страны Нью-Йорке, где закрылась даже штаб-квартира ООН, сообщает "РИА Новости".

9 февраля в эаропортах были отменены более трех тысяч рейсов.

Самые серьезные неудобства испытывают автомобилисты. На скоростных шоссе одного только штата Нью-Джерси за первую половину дня было зафиксировано более тысячи ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии может выпасть от 20 до 30 сантиметров снега.

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