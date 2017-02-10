На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до -10°
На популярных украинских маршрутах в ближайшие дни без осадков, на западе температура до -10°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до -9°. Завтра на этом маршруте облачно с прояснениями, -5°...-3°. В воскресенье без осадков, до -4°.
На выходных в Украине без осадков, в субботу на западе похолодает до -18° (карта)
На трассе Киев - Ужгород сегодня солнечно, температура в дороге -10°... +4°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура до -10°. В воскресенье по этому маршруту без осадков, температура в дороге -7°... +3°.
На трассе Киев - Харьков сегодня небольшая облачность. Температура в дороге -8°... -6°. Завтра по этому маршруту без осадков, температура -5°... -4°. В воскресенье солнечно, до -5°.
На Мариупольском направлении сегодня без осадков, температура -8°...-4°. Завтра по этому маршруту облачно с прояснениями. В воскресенье без осадков, до -5°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня солнечно. Температура в дороге -9°… -6°. В субботу на этом маршруте без осадков. В воскресенье ожидается переменная облачность, температура до -6°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+23°... +9°
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Донецк+20°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +12°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+20°... +11°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+19°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+22°... +10°
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Черновцы+28°... +14°