На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до -10°

13:00, 10 февраля 2017
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На популярных украинских маршрутах в ближайшие дни без осадков, на западе температура до -10°.

На автодорогах Украины без осадков / severpost.ru
На автодорогах Украины без осадков / severpost.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до -9°. Завтра на этом маршруте облачно с прояснениями, -5°...-3°. В воскресенье без осадков, до -4°.

На выходных в Украине без осадков, в субботу на западе похолодает до -18° (карта)

На трассе Киев - Ужгород сегодня солнечно, температура в дороге -10°... +4°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура до -10°. В воскресенье по этому маршруту без осадков, температура в дороге -7°... +3°.

На трассе Киев - Харьков сегодня небольшая облачность. Температура в дороге -8°... -6°.  Завтра по этому маршруту без осадков, температура -5°... -4°. В воскресенье солнечно, до -5°. 

На Мариупольском направлении сегодня без осадков, температура -8°...-4°. Завтра по этому маршруту облачно с прояснениями. В воскресенье без осадков, до -5°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня солнечно. Температура в дороге -9°… -6°. В субботу на этом маршруте без осадков. В воскресенье ожидается переменная облачность, температура до -6°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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