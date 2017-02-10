На выходных в Украине без осадков, в субботу на западе похолодает до -18° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине без осадков. В субботу на западе до -18°.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -10°, днем -5°. В воскресенье также без осадков, -9°...-3°.
Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -6°. В воскресенье без осадков, -10°...-5°.
В Луцке в субботу ночью -10°, днем -6°, без осадков. В воскресенье ночью -12°, днем -6°, переменная облачность.
В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха -11°...-5°. В воскресенье до -10°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -7°, днем -3°. В воскресенье -10°...+1°.
В Харькове в субботу облачно с прояснениями температура ночью -11°, днем -4°. В воскресенье -9°...-4°, без осадков.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью -7°, днем -4°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -8°...-1°.
В Симферополе завтра облачно с прояснениями, -7°...-3°. В воскресенье -10°...-3°, возможны осадки.
Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью -9°, днем -2°. В воскресенье без осадков, температура до -9°.
В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью -11°, днем -3°. В воскресенье температура до -8°, облачно с прояснениями.
В Северодонецке завтра облачно, температура ночью -12°, днем -3°. В воскресенье -8°...-1°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пасмурно, температура до -18°. В воскресенье солнечно, ночью -17°, днем -9°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью -14°, днем -6°. В воскресенье без осадков ночью -15°, днем до -7°.
В Трускавце в субботу пасмурно, температура до -13°. В воскресенье температура днем -7°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра солнечно, -14°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -14° …+2°.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+23°... +9°
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Донецк+20°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+20°... +11°
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Ровно+26°... +12°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+19°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+25°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+22°... +10°
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Черновцы+28°... +13°