На выходных в Украине без осадков, в субботу на западе похолодает до -18° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине без осадков. В субботу на западе до -18°.

На выходных в Украине сохранится морозная погода / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -10°, днем -5°. В воскресенье также без осадков, -9°...-3°.

Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -6°. В воскресенье без осадков, -10°...-5°.

В Луцке в субботу ночью -10°, днем -6°, без осадков. В воскресенье ночью -12°, днем -6°, переменная облачность.

В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха -11°...-5°. В воскресенье до -10°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -7°, днем -3°. В воскресенье -10°...+1°.

Прогноз на 11 февраля / УНИАН

Прогноз на 12 февраля / УНИАН

В Харькове в субботу облачно с прояснениями температура ночью -11°, днем -4°. В воскресенье -9°...-4°, без осадков.

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью -7°, днем -4°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -8°...-1°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, -7°...-3°. В воскресенье -10°...-3°, возможны осадки.

Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью -9°, днем -2°. В воскресенье без осадков, температура до -9°.

В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью -11°, днем -3°. В воскресенье температура до -8°, облачно с прояснениями.

В Северодонецке завтра облачно, температура ночью -12°, днем -3°. В воскресенье -8°...-1°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пасмурно, температура до -18°. В воскресенье солнечно, ночью -17°, днем -9°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью -14°, днем -6°. В воскресенье без осадков ночью -15°, днем до -7°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до -13°. В воскресенье температура днем -7°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра солнечно, -14°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -14° …+2°.

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