Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

В горах Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительный уровень лавинной опасности.

В Карпатах сохраняется значительный уровень лавинной опасности / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 10 февраля в горах Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 10 февраля, в Украине без осадков. На западе до -10°.