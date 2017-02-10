Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

11:32, 10 февраля 2017
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В горах Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительный уровень лавинной опасности.

УНИАН
В Карпатах сохраняется значительный уровень лавинной опасности / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -13°

"По прогнозам Укргидрометцентра, 10 февраля в горах Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 10 февраля, в Украине без осадков. На западе до -10°.

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