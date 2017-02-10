В Закарпатской и Киевской областях на двух дорогах местного значения ограничили движение транспорта

В Закарпатской и Киевской областях на двух дорогах местного значения из-за непогоды действуют ограничения движения транспорта.

На Киевщине и Закарпатье ограничили движение транспорта / УНИАН

Как сообщили УНИАН в Управлении безопасности дорожного движения Департамента превентивного действия Нацполиции, на Закарпатье в связи с переливом воды через дорожное покрытие временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород-Демичи (150-200 м на 18-м километре).

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В Киевской области из-за утечки и намерзания канализационных вод временно ограничено движение всех видов транспорта по автодороге местного значения О-101313 Боярка-/Киев-Чоп/ на подъезде к селу Белогородка Киево-Святошинского района.

Напомним, сегодня, 10 февраля, на дорогах Киева ожидается гололедица.