В результате оползней на Бали погибли 12 человек
На индонезийском острове Бали в результате схода трех оползней погибли 12 человек.
Также несколько человек получили травмы, сообшает Reuters со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.
В Аргентине из-за схода оползня эвакуировали более тысячи человек
Все пострадавшие доставлены в больницу.
Оползни сошли в горном районе Кинтамани на севере Бали. Его причиной, предположительно, стали сильные дожди.
По прогнозам, ливни в регионе продолжатся до конца недели, что может вызвать новые оползни.
Напомним, в результате схода оползня в городе Пхакхант в штате Качин (Мьянма) погибли 20 шахтеров и еще двое пострадали.
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