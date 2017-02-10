В результате оползней на Бали погибли 12 человек

10:27, 10 февраля 2017
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На индонезийском острове Бали в результате схода трех оползней погибли 12 человек. 

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Также несколько человек получили травмы, сообшает Reuters со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

В Аргентине из-за схода оползня эвакуировали более тысячи человек

Все пострадавшие доставлены в больницу. 

Оползни сошли в горном районе Кинтамани на севере Бали. Его причиной, предположительно, стали сильные дожди.

По прогнозам, ливни в регионе продолжатся до конца недели, что может вызвать новые оползни. 

Напомним, в результате схода оползня в городе Пхакхант в штате Качин (Мьянма) погибли 20 шахтеров и еще двое пострадали.

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