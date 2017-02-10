Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах
Сегодня, 10 февраля, на дорогах Киева ожидается гололедица.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Киеве сегодня днем до -8°, без осадков
"Обращаемся к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осторожными", - говорится в сообщении.
В КГГА советуют водителям:
- придерживаться скоростного режима, дистанции и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- при ухудшении погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с "летними" шинами.
Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле, попробуйте перекатиться, – удар, направленный на вас, уменьшит свою силу;
- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- когда перебегаете дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
- обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.
Погода в Украине
-
Винница+24°... +11°
-
Днепр+23°... +9°
-
Донецк+20°... +6°
-
Житомир+24°... +10°
-
Запорожье+22°... +10°
-
Ивано-Франковск+27°... +10°
-
Киев+22°... +12°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+20°... +7°
-
Луцк+26°... +12°
-
Львов+27°... +15°
-
Николаев+25°... +10°
-
Одесса+27°... +12°
-
Полтава+20°... +11°
-
Ровно+26°... +12°
-
Симферополь+25°... +9°
-
Сумы+19°... +8°
-
Тернополь+25°... +12°
-
Харьков+18°... +9°
-
Херсон+25°... +10°
-
Хмельницкий+25°... +12°
-
Черкассы+22°... +11°
-
Чернигов+22°... +10°
-
Черновцы+28°... +13°