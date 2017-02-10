Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

09:25, 10 февраля 2017
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Сегодня, 10 февраля, на дорогах Киева ожидается гололедица.

На дорогах столицы гололедица / УНИАН
На дорогах столицы гололедица / УНИАН

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня днем до -8°, без осадков

"Обращаемся к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осторожными", - говорится в сообщении.

В КГГА советуют водителям:

- придерживаться скоростного режима, дистанции и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

- при ухудшении погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с "летними" шинами.

Советы пешеходам:

- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;

- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

- если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле, попробуйте перекатиться, – удар, направленный на вас, уменьшит свою силу;

- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

- когда перебегаете дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;

- обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.

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