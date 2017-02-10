В Харьковской области лютые морозы: отменили занятия в более чем 70 школах

09:12, 10 февраля 2017
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В Харьковской области из-за морозов отменили занятия в 74 школах.

На Харьковщине свирепствуют морозы / severpost.ru
На Харьковщине свирепствуют морозы / severpost.ru

За последние несколько дней в больницы с обморожениями обратились восемь человек, двое госпитализированных, передает 112 Украина.

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"Сейчас в Харьковской области из-за морозов отменены занятия в 74 школах. Дети выйдут на учебу, когда потеплеет. Открыты 384 пункты обогрева в области. Городская власть сообщает, что там не хватает еды и теплой одежды. За последние 4 дня в больницу обратились 8 человек с обморожениями, 2 госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее на Харьковщине из-за неблагоприятных погодных условий отменили занятия в 24 школах.

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