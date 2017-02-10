В Киеве сегодня днем до -8°, без осадков

08:30, 10 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 февраля, в столице без осадков.

УНИАН
В Киеве днем до -8° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -8°, вечером - до -9°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.5 м/с. 

На автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -13°

Завтра солнце в столице взошло в 07:17, а зайдет в 17:05. 

Как сообщал УНИАН, 10 февраля в Украине без осадков. На востоке ночью до -15°. 

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