В Украине сегодня без осадков, на западе до -10° (карта)

08:04, 10 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 февраля, в Украине без осадков. На западе до -10°.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В Киеве сегодня без осадков, днем -8°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.7 м/с. 

На автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -13°

Во Львове 10 февраля переменная облачность, днем -6°. Ветер восточный, слабый. 

В Луцке без сегодня без осадков. Температура воздуха -9°. Ветер восточный, до 4.9 м/с. 

В Виннице в пятницу переменная облачность. Температура днем -6°. Ветер восточный, слабый. 

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура -2°, ветер северо-восточный, до 7.3 м/с. 

УНИАН
УНИАН

В Харькове в пятницу без осадков, температура днем -6°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый. 

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура -7°. Ветер северный и северо-восточный, слабый. 

В Симферополе без осадков. Температура днем -3°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.8 м/с. 

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем -3°. Ветер северо-восточный, до 7.6 м/с. 

В Краматорске в пятницу без осадков, температура -7°, ветер северо-восточный, легкий. 

В Северодонецке сегодня ожидается солнечная погода. Температура днем -7°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.5 м/с. 

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