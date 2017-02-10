В Украине сегодня без осадков, на западе до -10° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 февраля, в Украине без осадков. На западе до -10°.

Иллюстрация / Reuters

В Киеве сегодня без осадков, днем -8°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.7 м/с.

Читайте также На автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -13°

Во Львове 10 февраля переменная облачность, днем -6°. Ветер восточный, слабый.

В Луцке без сегодня без осадков. Температура воздуха -9°. Ветер восточный, до 4.9 м/с.

В Виннице в пятницу переменная облачность. Температура днем -6°. Ветер восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура -2°, ветер северо-восточный, до 7.3 м/с.

УНИАН

В Харькове в пятницу без осадков, температура днем -6°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура -7°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Симферополе без осадков. Температура днем -3°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.8 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем -3°. Ветер северо-восточный, до 7.6 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, температура -7°, ветер северо-восточный, легкий.

В Северодонецке сегодня ожидается солнечная погода. Температура днем -7°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.5 м/с.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.