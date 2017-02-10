В Украине сегодня без осадков, на западе до -10° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 февраля, в Украине без осадков. На западе до -10°.
В Киеве сегодня без осадков, днем -8°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.7 м/с.
На автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -13°
Во Львове 10 февраля переменная облачность, днем -6°. Ветер восточный, слабый.
В Луцке без сегодня без осадков. Температура воздуха -9°. Ветер восточный, до 4.9 м/с.
В Виннице в пятницу переменная облачность. Температура днем -6°. Ветер восточный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура -2°, ветер северо-восточный, до 7.3 м/с.
В Харькове в пятницу без осадков, температура днем -6°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура -7°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Симферополе без осадков. Температура днем -3°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.8 м/с.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем -3°. Ветер северо-восточный, до 7.6 м/с.
В Краматорске в пятницу без осадков, температура -7°, ветер северо-восточный, легкий.
В Северодонецке сегодня ожидается солнечная погода. Температура днем -7°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.5 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+23°... +9°
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Донецк+20°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+20°... +11°
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Ровно+26°... +12°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+19°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+25°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+22°... +10°
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Черновцы+28°... +13°