Нью-Йорк засыпало снегом (фотогалерея)
Снежная буря 9 февраля грозит парализовать жизнь на значительной части Восточного побережья США.
Сложные погодные условия ожидаются в Нью-Йорке, Филадельфии, Питтсбурге и ряде других городов. Также синоптики ожидают резкое понижение температуры.
Снежный апокалипсис: опасности грязного снега
В Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии может выпасть от 20 до 30 сантиметров снега. К снегопаду добавится сильный ветер. В Вашингтоне, в частности, его порывы будут достигать 35 километров в час.
Стихия может отразиться на движении транспорта на десятке ключевых автомобильных магистралей, соединяющих разные штаты побережья.
Из-за мощного снегопада, обрушившегося на Нью-Йорк, в ООН отменены все заседания и штаб-квартира закрыта. pic.twitter.com/9nEEKmvLDF— Служба новостей ООН (@UN_News_RU) February 9, 2017
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