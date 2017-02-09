Нью-Йорк засыпало снегом (фотогалерея)

Снежная буря 9 февраля грозит парализовать жизнь на значительной части Восточного побережья США.

Снегопад в Нью-Йорке / REUTERS

Сложные погодные условия ожидаются в Нью-Йорке, Филадельфии, Питтсбурге и ряде других городов. Также синоптики ожидают резкое понижение температуры.

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В Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии может выпасть от 20 до 30 сантиметров снега. К снегопаду добавится сильный ветер. В Вашингтоне, в частности, его порывы будут достигать 35 километров в час.

Стихия может отразиться на движении транспорта на десятке ключевых автомобильных магистралей, соединяющих разные штаты побережья.