В Киеве завтра без осадков, ночью до -9°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 февраля, в столице ночью до -9°. Осадков на ожидается.

В Киеве днем до -8° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -8°, вечером - до -9°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.7 м/с.

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Завтра солнце в столице взойдет в 07:17, а зайдет в 17:05.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля в Украине без осадков. На востоке ночью до -15°.

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