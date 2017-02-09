В Украине завтра без осадков, на востоке ночью до -15° (видеопрогноз)

18:30, 9 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 10 февраля в Украине без осадков. На востоке ночью до -15°.

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Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В Киеве завтра без осадков, ночью -9°, днем -8°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.7 м/с.

Во Львове 10 февраля переменная облачность, ночью -11°, днем -6°. Ветер восточный, слабый.

На автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -13°

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью -13°, днем -9°. Ветер восточный, до 4.9 м/с.

В Виннице в пятницу переменная облачность. Температура ночью -12°, днем -6°. Ветер восточный, слабый.

Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью -7°, днем -2°, ветер северо-восточный, до 7.3 м/с.

В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью -9°, днем -6°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -13°, днем -7°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Симферополе без осадков. Температура ночью -8°, днем -3°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.8 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -11°, днем -3°. Ветер северо-восточный, до 7.6 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью -14°, днем -7°, ветер северо-восточный, легкий.

В Северодонецке завтра ожидается солнечная погода. Температура ночью -12°, днем -7°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.5 м/с.

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