В Перу произошло землетрясение

16:02, 9 февраля 2017
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В четверг, 9 февраля, в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Иллюстрация / peru-explorer.com
Иллюстрация / peru-explorer.com

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В результате землетрясения в Китае пострадали пять человек

Эпицентр подземных толчков располагался в 22 километрах на запад от населенного пункта Коракора. Очаг землетрясения залегал на глубине 73 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в понедельник, 30 января, ученики и преподаватели средних школ, находящихся в итальянских городках Рагална, Николози и Бронте рядом с действующим вулканом Этна на Сицилии, были эвакуированы после серии подземных толчков.

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