На Восточное побережье США надвигается снежная буря

Снежная буря грозит парализовать жизнь на значительной части Восточного побережья страны

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Сложные погодные условия ожидаются в Нью-Йорке, Филадельфии, Питтсбурге и ряде других городов.

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Разгул стихии ожидается в четверг, 9 февраля. К снегопаду прибавится сильный ветер. В Вашингтоне, в частности, его порывы будут достигать 35 километров в час. В американской столице температура резко понизится: с +21 градуса по Цельсию до —7 в ночь на пятницу. В выходные прогнозируется столь же резкое потепление, сообщает "РИА Новости".

По информации weather.com, в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии может выпасть от 20 до 30 сантиметров снега. Там тоже синоптики ожидают резкого понижения температуры.

В свою очередь, AccuWeater.com предупреждает, что что стихия может отразиться на движении транспорта на десятке ключевых автомобильных магистралей, соединяющих различные штаты побережья.

Напомним, в американском штате Луизиана в результате торнадо пострадали несколько десятков человек.