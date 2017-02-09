На Восточное побережье США надвигается снежная буря
Снежная буря грозит парализовать жизнь на значительной части Восточного побережья страны
Сложные погодные условия ожидаются в Нью-Йорке, Филадельфии, Питтсбурге и ряде других городов.
Ледяной шторм обесточил 133 тыс. домов на востоке Канады
Разгул стихии ожидается в четверг, 9 февраля. К снегопаду прибавится сильный ветер. В Вашингтоне, в частности, его порывы будут достигать 35 километров в час. В американской столице температура резко понизится: с +21 градуса по Цельсию до —7 в ночь на пятницу. В выходные прогнозируется столь же резкое потепление, сообщает "РИА Новости".
По информации weather.com, в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии может выпасть от 20 до 30 сантиметров снега. Там тоже синоптики ожидают резкого понижения температуры.
В свою очередь, AccuWeater.com предупреждает, что что стихия может отразиться на движении транспорта на десятке ключевых автомобильных магистралей, соединяющих различные штаты побережья.
Напомним, в американском штате Луизиана в результате торнадо пострадали несколько десятков человек.
Погода в Украине
-
Винница+24°... +11°
-
Днепр+23°... +9°
-
Донецк+20°... +6°
-
Житомир+24°... +10°
-
Запорожье+22°... +10°
-
Ивано-Франковск+27°... +10°
-
Киев+22°... +12°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+20°... +7°
-
Луцк+26°... +12°
-
Львов+27°... +15°
-
Николаев+25°... +10°
-
Одесса+27°... +12°
-
Полтава+20°... +11°
-
Ровно+26°... +12°
-
Симферополь+25°... +9°
-
Сумы+19°... +8°
-
Тернополь+25°... +12°
-
Харьков+18°... +9°
-
Херсон+25°... +10°
-
Хмельницкий+25°... +12°
-
Черкассы+22°... +11°
-
Чернигов+22°... +10°
-
Черновцы+28°... +13°