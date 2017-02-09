Как пережить лютые морозы: советы врачей (видео)

13:41, 9 февраля 2017
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Диетологи советуют во время сильных морозов побольше находиться на свежем воздухе.

В морозную погоду диетологи советуют побольше находиться на улице / УНИАН
В морозную погоду диетологи советуют побольше находиться на улице / УНИАН

При температуре минус 20 на улице надо гулять больше. Потому что микробы погибают, а польза от движения остается, говорится в сюжете ТСН.

В Украине сегодня практически без осадков, на севере до -15° (карта)

Украинские диетологи "прописывают" морозный воздух всем, кто не хочет заболеть и преждевременно постареть. А в придачу к прогулкам советуют особый зимний рацион.

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