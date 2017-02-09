Как пережить лютые морозы: советы врачей (видео)
Диетологи советуют во время сильных морозов побольше находиться на свежем воздухе.
При температуре минус 20 на улице надо гулять больше. Потому что микробы погибают, а польза от движения остается, говорится в сюжете ТСН.
В Украине сегодня практически без осадков, на севере до -15° (карта)
Украинские диетологи "прописывают" морозный воздух всем, кто не хочет заболеть и преждевременно постареть. А в придачу к прогулкам советуют особый зимний рацион.
Советы выживания при минус 20
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