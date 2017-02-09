На автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -13°

13:00, 9 февраля 2017
690

На популярных украинских маршрутах без осадков. На востоке температура до -13°.

На автодорогах Украины без осадков / drive2.com
На автодорогах Украины без осадков / drive2.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура -10°… -3°. Завтра на этом маршруте температура до -6°, облачно с прояснениями.

В Украине сегодня практически без осадков, на севере до -15° (карта)

На трассе Киев – Ужгород практически без осадков, температура в дороге -10° …+2°. В пятницу на этом маршруте переменная облачность, температура до -10°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до -10°, солнечно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до -6°.

В направлении Харькова без осадков. Температура в дороге до -13°. 10 февраля на этом направлении переменная облачность, температура -7°… -5°.

По маршруту Киев – Черновцы небольшая облачность, в Черновицкой области снегопад, -10° … -7°. По данному направлению в пятницу без осадков, температура до -9°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку
В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов
Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве завтра без осадков, температура до +29° В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
Завтра в Украину придет летняя жара: местами ожидается до +32° (видеопрогноз) Завтра в Украину придет летняя жара: местами ожидается до +32° (видеопрогноз)
Журналисты показали, как курортная Кирилловка приходит в себя после масштабного наводнения (видео) Журналисты показали, как курортная Кирилловка приходит в себя после масштабного наводнения (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 30 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
87 %
757 мм
2.8 м/с
72 %
Лента новостей