На автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -13°

На популярных украинских маршрутах без осадков. На востоке температура до -13°.

На автодорогах Украины без осадков / drive2.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура -10°… -3°. Завтра на этом маршруте температура до -6°, облачно с прояснениями.

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На трассе Киев – Ужгород практически без осадков, температура в дороге -10° …+2°. В пятницу на этом маршруте переменная облачность, температура до -10°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до -10°, солнечно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до -6°.

В направлении Харькова без осадков. Температура в дороге до -13°. 10 февраля на этом направлении переменная облачность, температура -7°… -5°.

По маршруту Киев – Черновцы небольшая облачность, в Черновицкой области снегопад, -10° … -7°. По данному направлению в пятницу без осадков, температура до -9°.

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