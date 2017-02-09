В результате землетрясения в Китае пострадали пять человек

12:02, 9 февраля 2017
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Пять человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,9 в уезде Лудянь провинции Юньнань на юго-западе Китая.

В Китае произошло землетясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Китае произошло землетясение / Flickr, Matt Katzenberger

Подземные толчки были зафиксированы 8 февраля в 19:11 по местному времени. Гипоцентр залегал на глубине 10 километров, сообщает Xinhua.

В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Из-за землетрясения прервано сообщение на некоторых участках дороги, ведущей к поселку Лунтоушань.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

Отмечается, что в 2014 году в уезде Лудянь произошло землетрясение магнитудой 6,5, что привело к гибели 617 человек.

Напомним, 7 февраля на юге Пакистана произошло землетрясение магнитудой 6,3.

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