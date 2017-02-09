Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

В Карпатах сохраняется значительный уровень лавинной опасности.

В Карпатах сохраняется значительный уровень лавинной опасности / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 9 февраля в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, через неблагоприятные погодные условия в Херсонской, Волынской, Закарпатской и Хмельницкой областях ограничили движение транспорта.