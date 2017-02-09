Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

11:00, 9 февраля 2017
596

В Карпатах сохраняется значительный уровень лавинной опасности.

В Украину надвигается похолодание / Фото УНИАН
В Карпатах сохраняется значительный уровень лавинной опасности / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Украине сегодня практически без осадков, на севере до -15° (карта)

"По прогнозам Укргидрометцентра, 9 февраля в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, через неблагоприятные погодные условия в Херсонской, Волынской, Закарпатской и Хмельницкой областях ограничили движение транспорта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29°
В Киеве завтра без осадков, температура до +29° В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
Завтра в Украину придет летняя жара: местами ожидается до +32° (видеопрогноз) Завтра в Украину придет летняя жара: местами ожидается до +32° (видеопрогноз)
Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео) Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 30 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
87 %
757 мм
2.8 м/с
72 %
Лента новостей