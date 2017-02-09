Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах
Сегодня, 9 февраля, на дорогах Киева ожидается гололедица.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Киеве сегодня днем температура до -14°, без осадков
"Обращаемся к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осторожными", - говорится в сообщении.
Кроме того, в КГГА напомнили о просьбе коммунальных служб не пользоваться собственным авто во время непогоды и отдавать, по возможности, предпочтение общественному транспорту.
"Это необходимо для качественной, своевременной уборки снега в условиях непогоды и позволит избежать возникновения пробок на дорогах", - пояснили в горадминистрации.
Также водителей призвали не парковать частные машины на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. В КГГА предупредили, что автомобили, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.
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