Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах

Сегодня, 9 февраля, на дорогах Киева ожидается гололедица.

На дорогах Киева гололедица / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

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"Обращаемся к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осторожными", - говорится в сообщении.

Кроме того, в КГГА напомнили о просьбе коммунальных служб не пользоваться собственным авто во время непогоды и отдавать, по возможности, предпочтение общественному транспорту.

"Это необходимо для качественной, своевременной уборки снега в условиях непогоды и позволит избежать возникновения пробок на дорогах", - пояснили в горадминистрации.

Также водителей призвали не парковать частные машины на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. В КГГА предупредили, что автомобили, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.