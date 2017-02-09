Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах

10:09, 9 февраля 2017
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Сегодня, 9 февраля, на дорогах Киева ожидается гололедица.

Фото УНИАН
На дорогах Киева гололедица /  УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр. 

В Киеве сегодня днем температура до -14°, без осадков

"Обращаемся к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осторожными", - говорится в сообщении.

Кроме того, в КГГА напомнили о просьбе коммунальных служб не пользоваться собственным авто во время непогоды и отдавать, по возможности, предпочтение общественному транспорту.

"Это необходимо для качественной, своевременной уборки снега в условиях непогоды и позволит избежать возникновения пробок на дорогах", - пояснили в горадминистрации.

Также водителей призвали не парковать частные машины на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. В КГГА предупредили, что автомобили, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

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