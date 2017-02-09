В четырех областях из-за непогоды действует ограничение движения автотранспорта

Из-за неблагоприятных погодных условий в Херсонской, Волынской, Закарпатской и Хмельницкой областях ограничили движение транспорта.

В четырех областях из-за непогоды ограничили движение автотранспорта / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укравтодор.

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В частности, в Херсонской области введено временное ограничение движения для всех категорий транспорта по автодорогам общего пользования Т-04-03 Марьянское-Берислав-/Р-47/, на всей протяженности Херсонской области (от км 3+868 – км 98+768).

В Волынской области на дороге Т-18-02 /М-07/-Маюничи-Большая-Осница-Красноволя-Колки-/Р-14/-Копылье-Рожище-Торчин-Шклынь-/Н-17/, км 110 - км 117 (Торчин-Белосток), закрыто движение для всех видов транспорта.

На Закарпатье временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород - Демичи , км 18+000 участок дороги 150-200 метров через реку Латорица. Установлены дорожные знаки с направлением объезда и движения.

В Хмельницкой области введено ограничение для движения большегрузного транспорта и автобусов по автодорогам местного значения.

Напомним, на Харьковщине из-за неблагоприятных погодных условий отменили занятия в 24 школах.