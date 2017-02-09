Сегодня ночью морозы усилятся до минус 18-23 градусов – ГСЧС

Ночная температура 9 февраля снизится на большей части территории Украины до 18-23 градусов мороза.

В Украине усиливаются морозы / УНИАН

Об этом предупреждает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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По прогнозам Укргидрометцентра, на юге и Прикарпатье температура снизится до 8-13 градусов мороза, дневная – существенно не изменится, осадки прекратятся.

Также спасатели предупреждают, что 9 февраля в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине из-за неблагоприятных погодных условий отменили занятия в 24 школах.