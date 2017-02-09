В Киеве сегодня днем температура до -14°, без осадков

08:30, 9 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 9 февраля в столице без осадков.

УНІАН
В Киеве без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -14°, вечером - до -19°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.5 м/с. 

На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на востоке температура до -15°

Завтра солнце в столице взошло в 07:21, а зайдет в 17:04. 

Как сообщал УНИАН, 8 февраля на западе Украины пройдет снег. На востоке ночью похолодает до -24°. 

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