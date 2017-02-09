В Киеве сегодня днем температура до -14°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 9 февраля в столице без осадков.

В Киеве без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -14°, вечером - до -19°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.5 м/с.

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Завтра солнце в столице взошло в 07:21, а зайдет в 17:04.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля на западе Украины пройдет снег. На востоке ночью похолодает до -24°.

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