В двух областях Украины трещат лютые морозы: отменены занятия в школах

На Харьковщине из-за неблагоприятных погодных условий отменили занятия в 24 школах.

На Харьковщине трещат сильные морозы / REUTERS

Такая же ситуация на Сумщине: там ученики младшей школы на вынужденных каникулах в десяти районах области уже второй день подряд, говорится в сюжете ТСН. Утро.

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Температура воздуха в регионе этой ночью достигла отметки минус 27 градусов.

В больницах с обморожением конечностей госпитализированы двое людей. Спасатели развернули по области 80 круглосуточных пунктов обогрева.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что Украина подходит к пику морозов этой зимы, осадки будут отсутствовать из-за антициклона.