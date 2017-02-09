В двух областях Украины трещат лютые морозы: отменены занятия в школах

08:12, 9 февраля 2017
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На Харьковщине из-за неблагоприятных погодных условий отменили занятия в 24 школах.

На Харьковщине трещат сильные морозы / REUTERS
На Харьковщине трещат сильные морозы / REUTERS

Такая же ситуация на Сумщине: там ученики младшей школы на вынужденных каникулах в десяти районах области уже второй день подряд, говорится в сюжете ТСН. Утро.

В Украине сегодня практически без осадков, на севере до -15° (карта)

Температура воздуха в регионе этой ночью достигла отметки минус 27 градусов.

В больницах с обморожением конечностей госпитализированы двое людей. Спасатели развернули по области 80 круглосуточных пунктов обогрева.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что Украина подходит к пику морозов этой зимы, осадки будут отсутствовать из-за антициклона.

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