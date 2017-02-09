В Украине сегодня практически без осадков, на севере до -15° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 9 февраля в Украине местами пройдет снег. Холоднее всего будет на севере - до -15°.

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В столице сегодня без осадков, днем -14°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.5 м/с.

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Во Львове 9 февраля ожидается снегопад, температура воздуха днем -5°. Ветер восточный, слабый.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем -8°. Ветер восточный, до 4.9 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг без осадков. Температура -5°. Ветер восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем 0°, ветер северо-восточный, до 7.3 м/с.

УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до -13°, ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем 0°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.8 м/с.

В Днепре облачно с прояснениями. Температура воздуха -11°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем -1°. Ветер северо-восточный, до 7.6 м/с.

В Краматорске в четверг небольшая облачность, днем -13°. Ветер северо-восточный, легкий.

В Северодонецке без осадков, температура днем -14°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.5 м/с.

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