В Украине сегодня практически без осадков, на севере до -15° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 9 февраля в Украине местами пройдет снег. Холоднее всего будет на севере - до -15°.
В столице сегодня без осадков, днем -14°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.5 м/с.
На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на востоке температура до -15°
Во Львове 9 февраля ожидается снегопад, температура воздуха днем -5°. Ветер восточный, слабый.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем -8°. Ветер восточный, до 4.9 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг без осадков. Температура -5°. Ветер восточный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем 0°, ветер северо-восточный, до 7.3 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до -13°, ветер восточный и северо-восточный, слабый.
В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем 0°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.8 м/с.
В Днепре облачно с прояснениями. Температура воздуха -11°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем -1°. Ветер северо-восточный, до 7.6 м/с.
В Краматорске в четверг небольшая облачность, днем -13°. Ветер северо-восточный, легкий.
В Северодонецке без осадков, температура днем -14°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.5 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+23°... +9°
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Донецк+20°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+20°... +11°
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Ровно+26°... +12°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+19°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+25°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+22°... +10°
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Черновцы+28°... +13°