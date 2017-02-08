"Лютый холод и никаких осадков": в Украину идут самые большие за всю зиму морозы
Украина подходит к пику морозов этой зимы, осадки будут отсутствовать из-за антициклона, сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Ну, что? Подходим, надеюсь, к пику морозов этой зимы. Ведь ближайшей ночью в Украине морозы достигнут 15-22 градусов. Это - преимущественно. Представьте себе! А на севере и северо-востоке - Чернигов, Сумы, Харьков, Луганск - местами - 22-27 градусов", - написала она на своей странице в Facebook.
В Украине завтра практически без осадков, на востоке ночью до -21° (видеопрогноз)
По ее словам, менее морозно будет в западных областях: Львов, Луцк, Ивано-Франковск, Тернополь -10-18 градусов.
Синоптик отметила, что днем преимущественно 10-15 градусов мороза на юге, в частности в Одессе.
"Например, -3-5 градусов, на западе -4-9, а на Закарпатье и в Крыму ночью небольшой мороз, а днем в Ужгороде и Симферополе около нуля", - пояснила она.
Диденко также предупредила, что на Закарпатье продолжается лавинная опасность, заторные и ледоходные явления. Кроме того, по ее данным, завтра, 9 февраля, любые осадки вытеснит с нашей территории северный антициклон Эрика.
Что же касается Киева, то синоптик отметила, что "ближайшей ночью может врезать двадцатка, то есть, ожидается 18-20 градусов мороза". Днем 9 февраля в столице после ночи10-12 градусов мороза. И также без осадков.
"10 февраля ночь еще будет...яростной, очень морозной, но уже днем начнутся определенные движения в сторону ослабления морозов. А на Сретенье уже будет явно теплее", - спрогнозировала синоптик.
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Днепр+23°... +9°
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Донецк+20°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+20°... +11°
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Ровно+26°... +12°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+19°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+25°... +12°
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