"Лютый холод и никаких осадков": в Украину идут самые большие за всю зиму морозы

Украина подходит к пику морозов этой зимы, осадки будут отсутствовать из-за антициклона, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ближайшей ночью в Украине морозы достигнут 15-22 градусов / УНИАН

"Ну, что? Подходим, надеюсь, к пику морозов этой зимы. Ведь ближайшей ночью в Украине морозы достигнут 15-22 градусов. Это - преимущественно. Представьте себе! А на севере и северо-востоке - Чернигов, Сумы, Харьков, Луганск - местами - 22-27 градусов", - написала она на своей странице в Facebook.

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По ее словам, менее морозно будет в западных областях: Львов, Луцк, Ивано-Франковск, Тернополь -10-18 градусов.

Синоптик отметила, что днем преимущественно 10-15 градусов мороза на юге, в частности в Одессе.

"Например, -3-5 градусов, на западе -4-9, а на Закарпатье и в Крыму ночью небольшой мороз, а днем в Ужгороде и Симферополе около нуля", - пояснила она.

Диденко также предупредила, что на Закарпатье продолжается лавинная опасность, заторные и ледоходные явления. Кроме того, по ее данным, завтра, 9 февраля, любые осадки вытеснит с нашей территории северный антициклон Эрика.

Что же касается Киева, то синоптик отметила, что "ближайшей ночью может врезать двадцатка, то есть, ожидается 18-20 градусов мороза". Днем 9 февраля в столице после ночи10-12 градусов мороза. И также без осадков.

"10 февраля ночь еще будет...яростной, очень морозной, но уже днем начнутся определенные движения в сторону ослабления морозов. А на Сретенье уже будет явно теплее", - спрогнозировала синоптик.