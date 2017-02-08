В плену мороза: в Киеве ночью похолодает до -19°

19:00, 8 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 9 февраля в столице ночью до -19°. Осадков на ожидается. 

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -14°, вечером - до -19°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.5 м/с.

На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на востоке температура до -15°

Завтра солнце в столице взойдет в 07:21, а зайдет в 17:04.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 9 февраля, в Украине практически без осадков. На востоке ночью до -21°.

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