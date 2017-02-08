В Украине завтра практически без осадков, на востоке ночью до -21° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 9 февраля, в Украине практически без осадков. На востоке ночью до -21°.

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В Киеве завтра без осадков, ночью -19°, днем -14°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.5 м/с.

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Во Львове 9 февраля пройдет снег, ночью -11°, днем -5°. Ветер восточный, слабый.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью -15°, днем -8°. Ветер восточный, до 4.9 м/с.

В Виннице в четверг переменная облачность. Температура ночью -18°, днем -5°. Ветер восточный, слабый.

Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью -12°, днем 0°, ветер северо-восточный, до 7.3 м/с.

В Харькове в четверг без осадков, температура ночью -14°, днем -13°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -16°, днем -11°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Симферополе без осадков. Температура ночью -7°, днем 0°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.8 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -15°, днем -1°. Ветер северо-восточный, до 7.6 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, температура ночью -21°, днем -13°, ветер северо-восточный, легкий.

В Северодонецке завтра ожидается солнечная погода. Температура ночью -22°, днем -14°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.5 м/с.

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