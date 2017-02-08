В Украине завтра практически без осадков, на востоке ночью до -21° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 9 февраля, в Украине практически без осадков. На востоке ночью до -21°.
В Киеве завтра без осадков, ночью -19°, днем -14°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.5 м/с.
На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на востоке температура до -15°
Во Львове 9 февраля пройдет снег, ночью -11°, днем -5°. Ветер восточный, слабый.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью -15°, днем -8°. Ветер восточный, до 4.9 м/с.
В Виннице в четверг переменная облачность. Температура ночью -18°, днем -5°. Ветер восточный, слабый.
Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью -12°, днем 0°, ветер северо-восточный, до 7.3 м/с.
В Харькове в четверг без осадков, температура ночью -14°, днем -13°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -16°, днем -11°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Симферополе без осадков. Температура ночью -7°, днем 0°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.8 м/с.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -15°, днем -1°. Ветер северо-восточный, до 7.6 м/с.
В Краматорске в четверг без осадков, температура ночью -21°, днем -13°, ветер северо-восточный, легкий.
В Северодонецке завтра ожидается солнечная погода. Температура ночью -22°, днем -14°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.5 м/с.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+24°... +11°
-
Днепр+23°... +9°
-
Донецк+20°... +6°
-
Житомир+24°... +10°
-
Запорожье+22°... +10°
-
Ивано-Франковск+27°... +10°
-
Киев+22°... +12°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+20°... +7°
-
Луцк+26°... +12°
-
Львов+27°... +15°
-
Николаев+25°... +10°
-
Одесса+27°... +12°
-
Полтава+20°... +11°
-
Ровно+26°... +12°
-
Симферополь+25°... +9°
-
Сумы+19°... +8°
-
Тернополь+25°... +12°
-
Харьков+18°... +9°
-
Херсон+25°... +10°
-
Хмельницкий+25°... +12°
-
Черкассы+22°... +11°
-
Чернигов+22°... +10°
-
Черновцы+28°... +13°