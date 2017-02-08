В Украине завтра практически без осадков, на востоке ночью до -21° (видеопрогноз)

18:30, 8 февраля 2017
1494

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 9 февраля, в Украине практически без осадков. На востоке ночью до -21°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Киеве завтра без осадков, ночью -19°, днем -14°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.5 м/с.

На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на востоке температура до -15°

Во Львове 9 февраля пройдет снег, ночью -11°, днем -5°. Ветер восточный, слабый.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью -15°, днем -8°. Ветер восточный, до 4.9 м/с.

В Виннице в четверг переменная облачность. Температура ночью -18°, днем -5°. Ветер восточный, слабый.

Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью -12°, днем 0°, ветер северо-восточный, до 7.3 м/с.

В Харькове в четверг без осадков, температура ночью -14°, днем -13°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -16°, днем -11°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Симферополе без осадков. Температура ночью -7°, днем 0°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.8 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -15°, днем -1°. Ветер северо-восточный, до 7.6 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, температура ночью -21°, днем -13°, ветер северо-восточный, легкий.

В Северодонецке завтра ожидается солнечная погода. Температура ночью -22°, днем -14°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.5 м/с.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета
Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Последний день весны в Украине будет жарким и солнечным (карта) Последний день весны в Украине будет жарким и солнечным (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +29° В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео) Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 30 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
87 %
757 мм
2.8 м/с
72 %
Лента новостей