Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках западной Украины

16:01, 8 февраля 2017
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На западе Украины существует возможность усиления затора льда с резкими повышениями уровней воды на реках.

УНИАН
На западе Украины существует возможность повышения уровней воды на реках / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по надзвичаних ситуаций (ГСЧС).

На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на востоке температура до -15°

В частности, на участке р. Стрый Завадовка-Ясеница (Турковский, Дрогобычский районы Львовской области) и участке Днестра Журавное-Нижний (Жидачевский район Львовской области, Галицкий, Тлумацкий районы Ивано-Франковской области) сохраняется возможность усиления (образования) затора льда с резкими повышениями уровней воды до превышения опасных отметок подтопления в Турковском, Дрогобычском районах.

Напомним, 8 февраля, во многих областях Украины ожидается сильный ветер.

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