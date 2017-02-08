Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках западной Украины

На западе Украины существует возможность усиления затора льда с резкими повышениями уровней воды на реках.

На западе Украины существует возможность повышения уровней воды на реках / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по надзвичаних ситуаций (ГСЧС).

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В частности, на участке р. Стрый Завадовка-Ясеница (Турковский, Дрогобычский районы Львовской области) и участке Днестра Журавное-Нижний (Жидачевский район Львовской области, Галицкий, Тлумацкий районы Ивано-Франковской области) сохраняется возможность усиления (образования) затора льда с резкими повышениями уровней воды до превышения опасных отметок подтопления в Турковском, Дрогобычском районах.

Напомним, 8 февраля, во многих областях Украины ожидается сильный ветер.