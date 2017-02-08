Задержанные рейсы и очереди в травматологию: Одессу накрыла непогода (видео)
За сутки из-за гололеда 183 человека получили травмы.
Одесса пытается оправиться после ледяного дождя. Сильный гололед парализовал город накануне. Десятки аварий, сотни травм, отменены авиарейсы. Теперь поднялся сильный порывистый ветер, который тоже препятствует самолетам. Об этом говорится в сюжете ТСН.
В Одесской области из-за непогоды обесточены 54 населенных пункта
Людей преклонного возраста, беременных женщин и детей просят оставаться дома, ведь уже есть неутешительная статистика - за сутки из-за гололеда 183 человека получили травмы.
Задержанные рейсы и очереди в травматологию: Одесса страдает от гололеда и сильного ветра
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