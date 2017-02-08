Задержанные рейсы и очереди в травматологию: Одессу накрыла непогода (видео)

15:27, 8 февраля 2017
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За сутки из-за гололеда 183 человека получили травмы.

В Одессе замерзло море / 048.ua
В Одессе замерзло море / 048.ua

Одесса пытается оправиться после ледяного дождя. Сильный гололед парализовал город накануне. Десятки аварий, сотни травм, отменены авиарейсы. Теперь поднялся сильный порывистый ветер, который тоже препятствует самолетам. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Одесской области из-за непогоды обесточены 54 населенных пункта

Людей преклонного возраста, беременных женщин и детей просят оставаться дома, ведь уже есть неутешительная статистика - за сутки из-за гололеда 183 человека получили травмы.

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