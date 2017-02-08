Тысячи американцев эвакуированы из штата Луизиана из-за мощного торнадо (видео)

В американском штате Луизиана в результате торнадо пострадали несколько десятков человек.

Последствия торнадо в Луизиане / twitter.com @mgsledge

По меньшей мере 30 человек получили ранения, попав под обломки собственных домов, сообщает ТСН.

Читайте также Ледяной шторм обесточил 133 тыс. домов на востоке Канады

Мощный ветер обрывал высоковольтные провода и переворачивал автомобили. До сих пор без света остаются 50 тысяч домов.

Десять тысяч человек были вынуждены переместиться во временные убежища. Спасатели советуют им не возвращаться домой еще несколько дней - по прогнозам, непогода может вернуться в регион.

Напомним, не менее четырех человек погибли в результате торнадо, который прошел в американском штате Алабама.