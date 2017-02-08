Тысячи американцев эвакуированы из штата Луизиана из-за мощного торнадо (видео)

14:29, 8 февраля 2017
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В американском штате Луизиана в результате торнадо пострадали несколько десятков человек.

Последствия торнадо в Луизиане / twitter.com @mgsledge
Последствия торнадо в Луизиане / twitter.com @mgsledge

По меньшей мере 30 человек получили ранения, попав под обломки собственных домов, сообщает ТСН.

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Мощный ветер обрывал высоковольтные провода и переворачивал автомобили. До сих пор без света остаются 50 тысяч домов.

Десять тысяч человек были вынуждены переместиться во временные убежища. Спасатели советуют им не возвращаться домой еще несколько дней - по прогнозам, непогода может вернуться в регион.

Напомним, не менее четырех человек погибли в результате торнадо, который прошел в американском штате Алабама. 

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